Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о незаконном обогащении, придав ему статус "неотложного". Он передан на рассмотрение в соответствующий комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ за номером 10358 вносит дополнения в некоторые законодательные акты Украины. Он предусматривает конфискацию незаконных активов лиц, которые выполняют государственные функции и вводит наказание за приобретение таких активов. Президент предлагает ввести уголовную ответственность за приобретение таким лицом, активов, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Еще одно ключевое положение доклада: планируется ввести в Гражданский кодекс Украины отдельное положение о прекращении права собственности, определении видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов. При этом при рассмотрении таких дел предлагается закрепить принцип - "преимущество доказательств", который закрепляет принцип равенства сторон, сообщает "Корреспондент".

Отныне рассмотрение дел о признании необоснованными незаконных активов и их взыскании в доход государства предлагается отдать на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. Это, по мнению разработчиков документа, послужит гарантией беспристрастного рассмотрения подобных дел.

Наконец, право обращения в суд по таким делам получат Национальное антикоррупционноме бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В случае если нарушителями закона будут являться сами сотрудники НАБУ и САП, то по поручению генпрокурора Украины такое право получат сотрудники генпрокуратуры страны.

Напомним, что в конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и отменил ее.