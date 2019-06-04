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04.06.2019,  
13:40
Текст:  Майя Бирюкова

Чиновники тормозят модернизацию американских бомбардировщиков B-52

Фото: Wikipedia/Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force) Фото: Wikipedia/Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)
Фото: Wikipedia/Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

ВВС США хотят получить новые двигатели для бомбардировщиков B-52 Stratofortress как можно скорее, чтобы продлить срок службы самолетов еще на 30 лет. Однако чиновники настаивают на том, чтобы перед этим были соблюдены все формальности, связанные с условиями контракта, пишет Military.com.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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Об этом журналистам рассказали сотрудники Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Это надзорный орган, который следит за работой Минобороны, вооруженных сил и Министерства энергетики. Представители органа подчеркнули, что конкретные требования должны быть сначала согласованы с оборонными компаниями, прежде чем программа по обновлению бомбардировщиков будет реализовываться.

В ВВС заявляют, что намерены работать по программе благодаря принятому Конгрессом документу о так называемом Middle Tier Acquisition - подходе, позволяющем упростить процесс разработки двигателей. Он был легализован в 2016 финансовом году.

Сейчас каждый бомбардировщик B-52 Stratofortress имеет по 8 газотурбинных двигателей Pratt & Whitney TF33-P-3/103. На ивооружении ВВС США находится 75 самолетов B-52, последний сошел с конвейера в 1962 году.

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