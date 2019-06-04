Число жалоб на крыс в Нью-Йорке за год превысило 17 тысяч

Власти Нью-Йорка ничего не могут поделать с полчищами крыс. В то время, как жители города из-за высокой стоимости жилья переезжают в другие места, грызунов становится все больше. За минувший год количество жалоб выросло на 40 процентов и превысило 17 тысяч. И это при том, что еще два года назад мэр Билл де Блазио выделил 32 миллиона долларов на борьбу с этой напастью, а в городе работает специальная команда, занимающаяся уничтожением вредителей.

И все равно жители города вынуждены самостоятельно открывать охоту на крыс. Наиболее опытные из них дожидаются момента, когда грызуны приносят потомство, чтобы разрушить нору. В отличие от использования яда и ловушек такой метод, по их словам, позволяет на некоторое время отпугнуть животных.

Как отмечают эксперты, проблема вызвана большим количеством мусора, выбрасываемого на улицы города. На ночь возле ресторанов и баров вырастают целые горы отходов, которые грузовики забирают лишь несколько часов спустя. Обширная сеть метро позволяет крысам легко передираться из одного района в другой. А мягкие зимы (из-за изменения климата) повышают их выживаемость. В итоге крысы достигают таких размеров, что кошки уже боятся их.

По словам биологов, все эти факторы ясно дают понять, что крысы никогда не будут уничтожены в Нью-Йорке. Впрочем, аналогичные проблемы существуют и в других крупных американских городах: Филадельфии, Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сиэтле.

Периодически мусором заваливает и европейские города. Часто это бывает связано с забастовкой работников санитарных служб. В таком случае на улицах вырастают настоящие баррикады из мешков с мусором (такое неоднократно происходило в городах Италии, Испании, Греции). Однако это временное явление в большинстве случаев. Хотя мигрантские районы редко отличаются чистотой и в обычные дни. Да и туристические места не всегда приятно посещать после того, как там побывали приезжие, пренебрежительно относящиеся к окружающей среде.