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Рубрика: В мире

Две тысячи человек заразились лихорадкой Эбола в ДРК

Не менее 2008 случаев заражения лихорадкой Эбола зафиксировано в Демократической Республике Конго. Из них - 1914 подтвержденных и 94 возможных случая.

В Демократической Республике Конго жители не верят в Эбола и убивают медиков

Эпидемия стала причиной гибели 1346 человек, передает РИА Новости. По словам медиков, Эбола стала распространяться быстрее, заразившиеся больше не стремятся лечиться, особенно это касается жителей деревень.

Нынешняя вспышка смертельной лихорадки Эбола считается второй по масштабу за все время наблюдений. Первая была в Западной Африке (Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Сенегал, Мали) в 2013-15 годах, она унесла более 10 тысяч жизней.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью пациента.

В мире Африка Демократическая Республика Конго Эпидемия лихорадки Эбола
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