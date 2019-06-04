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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Это Китай": стартовал второй сезон

В Москве прошла презентация второго сезона китайско-российского документального сериала "Это Китай".
Презентация второго сезона китайско-российского документального сериала "Это Китай". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Презентация второго сезона китайско-российского документального сериала "Это Китай". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Презентация второго сезона китайско-российского документального сериала "Это Китай". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", документальный сериал - совместное детище российского телеканала RT и китайской компании China Broad View Cultural Communication Center. Его первый сезон вышел на экраны в 2017 году и рассказывал о самых узнаваемых неофициальных символах Китая: пандах, боевом искусстве ушу, пекинской опере и прочем. Фильмы транслировались в эфире RT на русском, английском, французском, испанском, арабском и других языках.

Аудитория первого сезона превысила 100 миллионов зрителей. Проект является одним из ключевых в рамках российско-китайских медиагодов.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Российско-китайский медиапроект поставил новый рекорд численности аудитории

"Это Китай" - не просто масштабный медийный проект, но символ практического взаимодействия СМИ двух стран, - сказал заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй в ходе презентации второго сезона. - Он отвечает призыву глав двух государств углубить российско-китайское практическое сотрудничество. Проект направлен на дальнейшее укрепление взаимопонимания и дружбы между российским и китайским народами".

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов отметил, что этот год является важным для российско-китайских отношений. По его словам, в настоящее время достижения российско-китайского медиавзаимодействия очевидны, они получили очень высокую оценку.

Посол КНР в РФ Ли Хуэй отметил, что расширение китайско-российского сотрудничества в сфере СМИ следует общей тенденции развития двусторонних отношений. Он выразил надежду, что средства массовой информации двух стран будут впредь развивать взаимодействие, постоянно повышать его уровень и расширять масштабы, а также будут способствовать развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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