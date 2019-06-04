Фигурант расследования Мюллера арестован в США за хранение порнографии

Бизнесмен Джордж Надер арестован в США по обвинению в хранении и перевозке детской порнографии. Он также является одним из фигурантов расследования спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера.

Следователи Мюллера допрашивали его, надеясь получить свидетельства, указывающие на какие-либо попытки ОАЭ финансово помочь Трампу в президентской кампании. Предприниматель мог быть связующим звеном между сотрудниками штаба нынешнего американского лидера и чиновниками Эмиратов.

Обвинение Надеру было предъявлено в прошлом году после обнаружения у него мобильного телефона с детской порнографией. Его задержали в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, передает ТАСС. Свидетелю Мюллера теперь грозит до 40 лет лишения свободы.