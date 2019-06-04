Первая ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Для него это лучший результат на турнирах "Большого шлема". Кроме того, Карен - первый российский теннисист после Михаила Южного в 2010 году, пробившийся в восьмерку сильнейших на "Ролан Гаррос".

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который появится после завершения грунтового "Большого шлема", Хачанов впервые в карьере попадет в "десятку": его нынешний результат гарантирует как минимум девятую строчку. Таким образом, Карен окажется еще в одном важном списке. Он станет седьмым представителем России, которого можно будет по праву называть топовым игроком. Ранее в топ-10 рейтинга АТР входили Евгений Кафельников (самая высокая позиция - первая), Марат Сафин (1), Николай Давыденко (3), Михаил Южный (8), Андрей Чесноков (9) и Александр Метревели (9).

Итак, как же Хачанов так поднялся. В матче четвертого круга "Ролан Гаррос" россиянин победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. До этого Хачанов и дель Потро встречались трижды. Все игры прошли в 2018 году и закончились в пользу чемпиона US Open-2009. Но на кортах Парижа сильнее оказался россиянин - 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Эта победа особенная еще и потому, что в интервью Eurosport накануне матча Хачанов назвал дель Потро своим кумиром наравне с Маратом Сафиным.

- Я работаю и тренируюсь ради того, чтобы переживать подобные моменты, - приводит слова Хачанова пресс-служба ATP. - Когда ты выигрываешь такие матчи, ты просто счастлив. Счастлив, потому что все усилия были не напрасны. И, конечно, благодарен своей команде и семье за поддержку.

Дель Потро был менее эмоционален и разобрал ситуацию на корте по делу.

- Я неплохо начал матч, превосходил соперника. Но не смог использовать свое преимущество. У меня было несколько брейк-поинтов, но я не реализовал их. А Карен благодаря одному брейку выиграл первый сет. Он вообще находится в отличной форме, выполняет очень мощные удары, - отметил аргентинец. - Вторая партия получилась очень быстрой, и я не смог вернуться в игру. В третьем и четвертом сетах я рисковал, а потому допускал слишком много ошибок. А Карен воспользовался этим. К тому же заставил меня побегать. Я играл на пределе своих возможностей.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с четвертой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. Напомним, что в прошлогоднем финале French Open Тим уступил испанцу Рафаэлю Надалю, взявшему на "Ролан Гаррос" 11-й титул. В этом сезоне Тим уже обыгрывал "Короля грунта" в полуфинале турнира в Барселоне. А в финальном матче австриец оставил без титула другого россиянина Даниила Медведева.

Но сразу после победы над дель Потро Хачанову было не до обсуждений раскладов на следующую встречу.

- Не хочу сейчас думать о шансах. Главное для меня - отдохнуть и восстановить силы. Но это восьмерка сильнейших. Легких соперников здесь не будет, - подчеркнул Хачанов. - Тим три года подряд играл в Париже как минимум в полуфиналах. Он, безусловно, один из фаворитов на грунте. Но я буду бороться. Посмотрим, что из этого выйдет.

Еще одну четвертьфинальную пару в верхней части сетки составили первая ракета мира серб Новак Джокович и теннисист из Германии Александр Зверев.

В нижней части Надаль сыграет с японцем Кеи Нисикори. В другом четвертьфинале встретятся два швейцарца: Стэн Вавринка и Роджер Федерер. Эти матчи завершились после подписания номера "РГ" в печать. Однако болельщики свои ставки сделали не задумываясь и были в предвкушении классического противостояния Надаль - Федерер.

Между тем

Экс-первая ракетка мира и чемпионка пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, которая из-за травмы плеча приняла участие всего в трех турнирах в начале текущего сезона, сообщила, что, вероятно, выступит на травяном турнире в испанской Мальорке. Он состоится с 17 по 23 июня. Ранее Шарапова также попала в основную сетку Уимблдона. Третий в году "мэйджор" пройдет с 1 по 14 июля.

Напомним, что в январе на Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до четвертого круга. Но в феврале на St. Petersburg Ladies Trophy Мария повредила плечо. После чего последовали постоянные отказы и снятия.