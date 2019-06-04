Испанские наркополицейские во время операции стали шахтерами

Национальная полиция Испании обнаружила более тонны кокаина во время одной из своих операций. Однако для того, чтобы конфисковать наркотик, стражам порядка пришлось взять в руки ломы и кирки и изобразить из себя работников каменоломни.

Эта история началась с того, что налоговая полиция обратила внимание на богатую пару. В ходе расследования выяснилось, что она связана с наркоторговцами, за которыми уже следили стражи порядка. В определенный момент один из подозреваемых отправился в Мексику, чтобы договориться о поставке с Испанию медной руды.

По данным следствия, контейнеры с грузом проходили через Колумбию, где, предположительно, и были добавлены фальшивые камни с кокаином внутри. В Испании наркотик не сразу обнаружили, груз, доставленный в Барселону, успели переправить в Сарагосу, а затем в пригород Мадрида. Полиция нагрянула в тот момент, когда наркоторговцы разламывали камни, чтобы достать кокаин. А поскольку преступники уже были задержаны, стражам порядка пришлось самим взяться за инструменты. В итоге было обнаружено 785 пакетов с кокаином общим весом более тонны.

Испанские правоохранительные органы регулярно перехватывают партии наркотиков. Пиренейское королевство можно назвать "дверью" в Европу для гашиша, произведенного в Северной Африке, или кокаина из Южной Америки. Чаще всего преступники используются для этого морской путь, пряча свой "товар" в тайниках или среди различного импортируемого товара (фруктов, консервов, посуды, коровьих шкур).