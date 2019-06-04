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04.06.2019,  
10:34
Текст:  Николай Грищенко

Испытания новой российской противоракеты показали на видео

Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане показали на видео. Ролик на своей официальной интернет-станице опубликовало Минобороны России.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - говорится в официальном сообщении.

Фото: Jane's by IHS Markit \ youtube.com
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Сообщается также, что система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Напомним, что 30 лет назад в СССР на вооружение была принята противоракета 53Т6. Она неоднократно совершенствовалась и по многим параметрам до сих пор не имеет аналогов в мире. Скорость уже несущих боевое дежурство ракет составляет около трех километров в секунду, новый вариант, как полагают эксперты, способен разогнаться до 5,5 километра в секунду. Известно также, что модернизированная система ПРО будет иметь неядерные средства перехвата ракет.

Еще несколько лет назад руководство концерна ВКО "Алмаз-Антей" заявляло, что в России создается аналог комплекса ПРО THAAD, который позволяет перехватывать баллистические ракеты средней дальности и, в ограниченном масштабе, боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

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