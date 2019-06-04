Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером

49-летний американский актер и музыкант, певец, композитор, продюсер и бизнесмен Шон Кори Картер, более известный как Джей Зи (Jay-Z), стал первым в истории рэпером, чье состояние достигло миллиарда долларов.

Об этом сообщает деловой журнал Forbes, уточнив, что наибольший доход Картеру приносит все-таки не музыка, а его бренды шампанского Armand de Brignac (310 миллионов долларов) и коньяка D'Usse (100 миллионов), доля в Uber, а также операции с недвижимостью и произведениями искусства.

Хотя и участие в шоу-индустрии Джей Зи отнюдь не обедняет: стомиллионный стриминговый сервис Tidal и лейбл Roc Nation с 75 миллионами дохода.

Не стоит забывать и про личную дискографию рэпера - 14 его альбомов побывали на вершине Billboard. И это рекорд для сольных исполнителей. В общем чарте уступающий лишь "битлам" (19 альбомов).

В затылок Джей Зи дышит другая разносторонняя рэп-величина - Пафф Дэдди с 820 миллионами. Состояние рэп-авторитета Доктора Дре оценивается в 770 миллионов.

Шон Кори Картер родился в 1969 году в Бруклине. Дебютный альбом, ставший "платиновым" Reasonable Doubt, выпустил в 1996-м. Последняя на сегодня сольная пластинка музыканта - 4:44 - датирована 2017 годом.