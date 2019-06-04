3 июня опубликован окончательный текст новой редакции украинского правописания. Он появился на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, - говорится в сообщении минобразования. - В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции украинского правописания. Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс".

Украинцы, приученные с детства изъясняться на одном из самых мелодичных языков мира, пребывают в состоянии легкого недоумения. Явочным порядком и раньше пытались внедрять странные словечки в СМИ, но в трезвом обществе все это воспринималось как сельские неологизмы, завезенные в города из карпатских деревень, где сохранились остатки диалектов столетней давности. И вдруг язык стал совершенно другим.

В словах греческого происхождения буквосочетание -th будет передаваться не только буквой -ф, но и буквой -т. То есть теперь нужно писать "мЄт" вместо "мЄф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "АфЄни". В язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка" (от поэт), "членкиня" (от член), "критикеса" (от критик). Приставка пЄв (пол), обозначающая половину чего-либо, теперь становится отдельным словом, а вот приставки анти-, вЄце-, екс-, контр- будут писаться слитно. Под "санкции" попала буква "г", вместо нее рекомендовано произносить более твердое " ".

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий. Все русские фамилии с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий. А в антропонимах, заканчивающихся на -ск (ий), -цк (ий), появится мягкий знак. Это означает, что в украинском варианте фамилии Донской и Трубецкой будут писаться как Донський и Трубецький. В документе приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-С дий.

Однако Льва Толстого, видимо, из-за особых заслуг перед мировой литературой, оставили в родной транскрипции.

Не забыли составители нового правописания почтить высшие органы государственной власти: теперь все слова нужно писать с прописных букв.

Знакомый педагог взялся за голову: "Я вообще склонен думать, что это постановление канет в Лету и никогда не будет исполнено. Но если такое решение о новых нормах правописания и начнет реализовываться, то на это потребуется не меньше 10-15 лет. Вместо того чтобы делать учебники современными, интерактивными, интегрированными, а не такими скучными, что от них мухи дохнут, предлагают поменять буквы".

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Не о том и не туда

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии

- Немного попахивает маразмом. Нечем заняться?! Или как?! Лучше бы заботились об удешевлении стоимости качественной украинской детской книги. Купила на книжном Арсенале, к примеру, "Маленького принца" - почти 200 гривен. Многие родители купят своим детям? Все время они в языковом вопросе не о том и не туда. И не угомонятся никак!