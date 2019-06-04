Панда - лучший подарок россиянам

В апреле этого года Китай передал России двух больших панд по кличкам Жуи и Диндин для проведения совместных исследований.

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", ответ на вопрос о том, вспомнят ли о животных в ходе предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, 4 июня на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил: "Завтра председатель КНР Си Цзиньпин начнет государственный визит в Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе предстоящего визита главы двух государств будут вместе присутствовать на различных мероприятиях, в том числе и на торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем России".

"Совместная программа исследований поможет специалистам двух стран еще лучше оберегать исчезающие виды, сохранять биологическое разнообразие и продвигать научное, техническое и культурное взаимодействие. Передача панд стала мощным символом крепкой дружбы народов. Мы желаем Диндин и Жуи счастья и здоровья в их новом доме, и надеемся, что они принесут радость жителям России и станут посланниками дружбы, а также создадут атмосферу радости в годовщину празднования 70-летия российско-китайских отношений", - добавил чиновник китайского МИД.