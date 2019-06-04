Песков напомнил Киеву про "домашнюю работу"

Даты проведения саммита в "нормандском формате" пока не определены, Киев должен сформировать свою позицию и провести "домашнюю работу". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Недавно был телефонный разговор между Путиным, Меркель и Макроном, и там, действительно, речь шла о том, что нужно активировать, реактивировать этот формат", - заметил представитель Кремля.

"Вместе с тем было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, команда украинской стороны. Поэтому здесь требуется определенная "домашняя работа"", - указал Песков.

"Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет", - заключил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о вероятности организации встречи "нормандской четверки" в июле.