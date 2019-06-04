Гендиректор "Мосгортура" покинул свой пост

Генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников покинул свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Обязанности гендиректора "Мосгортура" с 4 июня временно исполняет Инна Голубева. О причинах своего ухода бывший руководитель рассказал "РГ".

- Я руководил "Мосгортуром" ровно пять лет, для меня пришло время двигаться дальше и искать новые проекты. За эти годы мы сформировали индустрию детского отдыха с ГЧП, исследованиями и рейтингами: мы внедрили и автоматизировали услугу на портале mos.ru, построили систему, исключающую "человеческий фактор", процесс получения услуги стал абсолютно прозрачным, и мы доказали, что госпредприятие может быть эффективным и клиенториентированным, - объяснил Овчинников корреспонденту "РГ". - Мы ужесточили систему проверок мест размещения, сделали вожатство профессией, а не хобби, разработали десятки полезных программ полезного отдыха, организовали счастливые каникулы для сотен тысяч детей. Кроме того, за два года помогли департаменту культуры Москвы немного развить сеть московских музеев. "Мосгортур" сейчас готов к летней оздоровительной кампании, и впереди у него устойчивое развитие.

"Мосгортур", напомним, занимается организацией детского отдыха и оздоровления.