На Детской сцене фестиваля вспомнили книги-конструкторы Лилии Майоровой

На "Красной площади" прошла творческая встреча, посвященная книжкам-конструкторам Лилии Майоровой.

Распахиваешь разворот - и не боишься раскрытой пасти крокодила: он не кусается, это ведь тот самый зверь, что "море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами". И зубы он показывает только тогда, когда ты смотришь на него в книге "Лучшие сказки для малыша", когда-то созданную - сконструированную - собранную в единое целое художницей Лилией Майоровой. Произведение Майоровой с произведениями Маршака, Чуковского, Сефа, только что переизданного редакцией "Малыш" издательства "АСТ" в серии "Удивительная книга с объемными картинками".

- Она мыла в театре туалеты - и за это получала зарплату. А потом шла в мастерские - делать Образцову уже куклы. У него просто не было свободной ставки художника.

92-летняя Майорова не любит сегодня выходить на публику, и интервью в жизни дала считаное количество раз. На "Красной площади" о жене и ее работе рассказывал кинорежиссер Александр Митта.

Образцов вцепился в Майорову, едва увидев ее объемные картонные игрушки. Поработав на театр, она сделала свой первый "Теремок".

- Издательство "Росгизместпром", выпускавшее бухгалтерские отчеты и папки, не знало, что делать с бумажными обрезками от картонных папок, и Лилю попросили придумать что-нибудь с ними, - вспоминает Митта. - А папка, оказалось, может быть крышей. А если соединить две папки, то будет домик. Всем Лилина идея невероятно понравилась, и они там вместо дурацких папок стали делать "Теремки".

А потом сделали "Курочку Рябу", "Ласковые песенки", "Сороку-белобоку", "Сказку о глупом мышонке", "Золушку"… - целую серию книжек-спектаклей, в которых ребенок мог быть и зрителем, и актером.

Любимая книга жены, по словам мужа, - "Где обедал воробей?".

- Она "сработала" как никакая другая. Книга вышла очень конструктивной по исполнению, и в ней был заложен большой нравственный эффект. Вот крокодил проглотил воробья, но, представляете, его можно вытащить за ниточку из крокодильей пасти! Дети с этой книгой были счастливы.

Книги Лилии Майоровой осчастливливали в былые времена целые государства детей, выходя по нескольку миллионов экземпляров в год, выпускались в 40 странах. В какой-то момент Комитет по печати даже обязал писать на книгах других художников, работающих в данной технике, что это сделано "по типу" Майоровой.

- Некоторые семьи собирали целые библиотеки Лилиных книг, - вспоминает Митта, за спиной которого, на экране, в этот момент детская ручка поглаживает слона в книжке-конструкторе. - Один наш знакомый, уезжая в эмиграцию, сказал, что он оставляет здесь свою библиотеку, но ее книжки-игрушки забирает с собой.

Тираж вышедших сейчас в "АСТ" "Лучших сказок для малыша" на порядки ниже советского. Может, сегодня стоит брать ассортиментом - благо книг у Майоровой вышло уже порядка ста.