На юго-востоке столицы объявлен карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного округа Москвы. Распоряжение об этом опубликовано на сайте мэрии Москвы во вторник.

Связана эта мера с обнаруженной еще 23 мая в Подмосковье заболевшей московской домашней кошкой, которая ранее находилась на территории района Выхино-Жулебино.

Из-за карантина до 24 июля в районе запрещены выставки собак и кошек, вывоз их за его пределы, а также торговля домашними животными и отлов диких животных.

Напомним, что карантин по бешенству в Москве в текущем году вводится в седьмой раз. Ранее аналогичные ограничительные мероприятия вводились в поселениях Краснопахорское, Щербинка, Первомайское (два раза), Вороновское и Марушкинское "новой" Москвы.

Кстати

Привить питомца против бешенства можно бесплатно в пунктах вакцинации, расположенных во всех округах. Ветеринарные специалисты рекомендуют проводить своевременные меры профилактики, особенно это важно для животных, выезжающих на природу, в частности на дачи или на охоту.