Праздник "Активного гражданина" посетили более миллиона человек

Юбилей "Активного гражданина" посетили более миллиона человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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Праздничные мероприятия по случаю 5-летия проекта прошли в столице с 1 по 3 июня на 13 площадках. Центром торжеств стал Парк Горького.

Напомним, "Активный гражданин" запустили в 2014 году по инициативе столичного правительства. С помощью проекта горожане голосуют по самым разным вопросам.

За пять лет проведено почти четыре тысячи опросов. К "Активному гражданину" уже присоединились более 2,2 миллиона человек.