Старую территорию Московского зоопарка закроют на один день

Старая территория Московского зоопарка 5 июня будет закрыта. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. Так, в среду нельзя будет попасть через главный вход на территорию зоопарка, здесь же не будут работать кассы, также закрыт будет переход со старой на новую территорию.

Открыта для осмотра 5 июня будет только новая территория. Здесь же будут открыты и кассы для входа, напомним, что расположены они на Зоологической и Большой Грузинской улице. Стоимость билета из-за ограничений экспозиции снижена до 300 рублей. Открыта территория будет с 07:30 до 22:00.

С чем связано закрытие, в пресс-службе не уточнили.

С 6 июня зоопарк будет работать в штатном режиме.