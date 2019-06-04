Воздух в Москве прогреется до 26 градусов

Сегодня воздух в столице прогреется выше климатической нормы. Это произойдет благодаря тому, что московский регион окажется вблизи центра обширного антициклона. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, во вторник ожидается малооблачная погода, а столбик термометра достигнет +26 градусов, в вечерние часы не ниже +15. В результате среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 3 градуса. Осадки маловероятны, а вот порывы южного ветра будут достигать 10 метров в секунду. Неблагоприятным фактором останется повышенное атмосферное давление, которое в середине дня составит 755 мм рт. ст.

Напомним, что, по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, с четверга до конца недели ожидается повышение температуры до +29…+32 градусов. Наиболее жарким днем может стать суббота. И если сейчас температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода не превышает +18 градусов, то в выходные дни не исключено, что вода прогреется до вполне комфортных для купания значений +21...+23 градуса. При этом вода в озерах и прудах будет выше на 1-2 градуса. Отметим, что купаться в столице можно в 8 зонах отдыха с купанием, двух летних бассейнах в парках Сокольники и Фили.

Кстати, наиболее жарким день 4 июля был в 2014 году, когда столбики термометров поднялись до +29,5 градуса, а в 1941 году в утренние часы воздух остыл до +0,3.