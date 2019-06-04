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04.06.2019 04:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Граждане КНР попытались вывезти из Хабаровска 24 килограмма аухи

Текст: Юлия Гарднер

Таможенники Хабаровска пресекли попытку вывоза в КНР 24 килограммов свежепойманного китайского окуня - аухи. Контрабанду обнаружили среди личных вещей экипажа китайского пассажирского судна, которое отплывало из речного порта краевой столицы в Фуюань.

Фото: iStock
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16 особей рыбы, часть которых была с икрой, в черных полиэтиленовых мешках планировали незаконно вывезти пятеро жителей Поднебесной.

- Окуней и материалы по делу таможенники в рамках компетенции передали сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО для дальнейшего разбирательства, - рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

За незаконный оборот китайского окуня нарушителям грозит штраф или лишение свободы.

Справка "РГ"

Окунь -ауха - вид пресноводных рыб, занесенный в Красную книгу России. Встречается в реках КНР и Кореи. На Дальнем Востоке России распространен в бассейне Амура, озере Ханка и на северо-западе Сахалина. Китайский окунь - популярная пища в Поднебесной. Ее название встречается во многих китайских стихотворениях и книгах. Добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа этого вида рыб на территории РФ запрещены.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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