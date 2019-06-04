На Восточном начали строить стартовый стол под "Ангару"

На космодроме Восточный в Амурской области началось строительство стартового стола для ракеты "Ангара". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

В его кабинете можно наблюдать процесс строительства в режиме реального времени. Уже начали выкапывать котлован, отметил Рогозин.

Ранее на космодром доставили космический аппарат "Метеор-М" и разгонный блок "Фрегат" для предстоящего запуска, который намечен на лето этого года.

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. По его словам, Восточный готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.