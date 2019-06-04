В Хабаровске сосед спас двух человек из горящей квартиры

Пожар произошел сегодня ночью в одной из квартир хабаровской многоэтажки на улице Санитарной, 7.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горит жилое помещение на десятом этаже. До их прибытия из подъезда самостоятельно эвакуировались 20 человек.

В квартире в момент ее возгорания находились мужчина и женщина. Выбраться из охваченного огнем коридора им помогал 43-летний сосед.

"Сам он получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи во вторую краевую больницу", - сообщает краевое ГУ МЧС.

Туда же позднее доставили спасенного им мужчину. Женщина от госпитализации отказалась.

Пожарные довольно быстро справились с огнем. Он охватил 20 "квадратов" жилплощади. Полностью выгорела одна из комнат.

Причины возгорания устанавливаются. СК проводит доследственную проверку.