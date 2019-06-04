В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства. В действиях мужчины усмотрели признаки покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи установили, что 3 июня подозреваемый пришел в холл здания администрации Южно-Сахалинска с топором и нанес им не менее пяти рубленых ран в область головы и туловища одному из находящихся там людей. После этого нападавшего остановили, он задержан.

Работники правоохранительных органов устанавливают мотивы преступления. Следствие ходатайствует о заключении холмчанина под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи ведут работу по сбору и закреплению доказательств.

Мужчина, пострадавший от нападения, находится в областной клинической больнице​​​. Его состояние стабильно, угрозы жизни нет.