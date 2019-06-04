В Приморье появятся волонтеры для помощи туристам

Этим летом на центральных улицах Владивостока впервые появятся волонтеры, которые будут помогать приехавшим в край туристам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморья.

По информации Туристско-информационного центра края, впервые проект, получивший название "Полосатый навигатор", запустят в высокий сезон - с июля по сентябрь. Уже сегодня любой желающий, чей возраст больше 18 лет, может подать заявку на участие в отборе. Тех, кто его пройдет, ждет обучение и подготовка к работе.

"Полосатые навигаторы" будут работать на центральных улицах Владивостока. Они компетентно, кратко, профессионально и, главное, абсолютно бесплатно предоставят туристам необходимую информацию. Волонтеры смогут не только помочь гостям края, но и попрактиковать знания иностранных языков, лучше узнать город, открыть для себя что-то новое", - рассказали специалисты.

Организатором, помимо Туристско-информационного центра Приморья, выступил региональный департамент туризма, соорганизатором - Приморская краевая молодежная общественная организация "Волонтер Приморья" при поддержке департамента по делам молодежи края.

Справка "РГ"

В прошлом году Приморье установило приняло рекордное для себя количество гостей - 4,5 миллиона человек, 780 тысяч из них приехали из-за границы. Это тоже рекордная цифра.