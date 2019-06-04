Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.

В начале этой недели руководство спортивной деревни "Новинки" в пригороде Нижнего отказалось принять на отдых группу из 50 человек, в числе которых были ВИЧ-положительные дети и их родители. Как рассказала "РГ" директор благотворительного фонда "СТЭП", который организовывал мероприятие, Ольга Кузьмичева из объяснений работников досугового комплекса следовало, что причина именно в ВИЧ-статусе детей. Сейчас проводится доследственная проверка по факту нарушения прав на детский отдых, ее ведет региональное управление Следственного комитета РФ.

"Странно, что в 21 веке такие решения принимаются. Это элементарная безграмотность", - заявила Кузнецова.

Она посоветовала руководителям, прежде чем те примут решения, "проконсультироваться и быть проинформированным, как решаются подобные вопросы, какие есть нормы".

"Я больше всего переживаю за детей. Я знаю, что их отправят на другую базу, но руководству должно быть стыдно перед детьми", - отметила детский омбудсмен.

По мнению Кузнецовой, важна информационная и психологическая подготовка тех, кто принимает детей с ВИЧ, и они должны быть заранее обо всем оповещены.