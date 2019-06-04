В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек

Крупное ДТП произошло во вторник в 08.50 утра на федеральной автотрассе М5 "Урал" в городе Кузнецке Пензенской области. Здесь столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовая ГАЗель. В результате в больницу были доставлены восемь человек, один погиб на месте аварии.

Как уточнили в УГИБДД по Пензенской области, от полученных травм скончался водитель автомобиля "ГАЗ-Фермер", 1993 года рождения. Его пассажир получил травмы.

Пострадали также водитель и семеро пассажиров микроавтобуса. Они получили травмы различной степени тяжести. Это граждане Узбекистана, которые ехали на заработки в Россию.

На месте аварии движение было временно перекрыто. Дорожные службы устраняют последствия ДТП.