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04.06.2019 13:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пермской школе организуют общую раздевалку для мальчиков и девочек

Текст: Надежда Пащенко
Реорганизация школ в трех поселках Кизела Пермского края приводит к тому, что разнополые дети будут вынуждены переодеваться в одном месте. Из-за недостатка учеников в школах трех поселков - Северного, Центрального и Южного Коспаша - и нерентабельности корпусов было решено провести оптимизацию и объединить их в одну.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала "РГ" Марина Городилова, директор школы №17 Южного Коспаша, родители учеников против перевода: дорога до школы №16 Центрального Коспаша и само здание находятся в непригодном состоянии.

Фото: iStock
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- Физкультурная раздевалка школы №16 больше напоминает складское помещение: места мало, лежат маты и спортивные снаряды, здесь же переодеваются мальчики и девочки, - говорит Марина Городилова.

Младшеклассников школы №17 переведут в корпус детского сада того же поселка, но основное звено - 5-9 классы - прибавится к ученикам Центрального Коспаша. Марина Городилова заявляет, что школа №16 физически не может принять столько учащихся, которых вместо 38 станет 67:

- Родители просят хотя бы об отсрочке: можно провести реорганизацию через год, когда сократится количество детей. Но в идеале они бы вообще ничего не меняли и никого никуда не возили.

Фото: iStock
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Однако, считает директор, объединение учебных заведений произойдет в любом случае, поскольку это вынужденная мера. Родители учеников школы №17 Южного Коспаша предлагают сделать их поселок "центром притяжения" - в качестве компромисса.

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