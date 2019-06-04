Фестивалем "ЭКО-лето с Балаковской АЭС", собравшем более 600 человек, ознаменовалось радостное событие в школьной жизни – начало каникул. Главная цель праздника – поощрить ребят, которые приняли активное участие в отраслевой программе "Школьник Росатома. Собери портфель пятерок", в конкурсе детских творческих работ "Атомный Пегасик", в конкурсе Балаковской АЭС "Детский рисунок по охране труда", в международном конкурсе "В объятиях природы".

На время фестиваля, организованного при поддержке специалистов информационного центра по атомной энергии из Саратова, площадка в сквере у информационного центра Балаковской АЭС превратилась в территорию увлечений с интерактивными уголками научных, интеллектуальных игр и мастер-классов. Веселые аниматоры центра культуры "Антарес" не жалея сил и шуток развлекали всех, кто любит активный отдых.

Открывая церемонию награждения фестиваля "ЭКО-лето", начальник управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко подчеркнул: "Прекрасно понимаю, как сложно находить в напряженном графике учебы время на участие в конкурсах и мероприятиях. Но, судя по огромному количеству талантливых работ, которые поступают в рамках конкурсных программ, источник творческого энтузиазма у вас не иссякает. Конечно, Балаковская АЭС всегда будет делать все возможное, чтобы у детей была возможность для творческого роста".

В каждом из конкурсов экспертный совет выделил наиболее яркие работы ребят, и их было огромное количество. 25 балаковских школьников (из 79 участников) отмечены дипломами и памятными подарками Балаковской АЭС за победу в региональном этапе III Международного конкурса детских фотографий "В объятиях природы". Их работы представлены на международном этапе этого проекта. В своих произведениях юные фотографы продемонстрировали любовь к родным краям и бережное отношение к окружающей среде.

22 участника награждены по итогам конкурса "Детского рисунка по охране труда" и "Плаката по охране труда". В этом году в конкурсе состязались не только дети работников станции, но и более полусотни школьников города. 12 наград нашли своих обладателей в конкурсе "Атомный Пегасик". Это первый литературный проект ГК "Росатом", посвященный 75-летию атомной отрасли России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ключевая цель "Атомного Пегасика" - поиск и поддержка талантливых детей в области литературы, развитие их способностей и предоставление возможности общения с известными российскими писателями и журналистами.

Самым волнующим оказалось торжественное подведение итогов конкурса "Школьник Росатома: собери портфель пятёрок". В нем участвовали дети сотрудников Балаковской атомной станции. Весь год ребята старались прилежно учиться. В результате 112 отличников получили свои заслуженные награды - дипломы и призы. "Стройте самые невероятные планы и воплощайте их в жизнь!" - такое было пожелание детям в этот праздничный день от организаторов фестиваля.

Вечером в честь Дня защиты детей перед информационным центром атомной станции состоялся концерт, где свое мастерство и талант зрителям представили более юных 300 артистов центра культуры "Антарес" профсоюзного комитета Балаковской АЭС. Под бурные аплодисменты состоялось чествование выпускников центра - Валерии Лушниковой, Евгении Нуштаевой и Анастасии Пикляевой (студия эстрадного вокала "Мечта"), а также выпускницы образцового коллектива ансамбля народного танца "Россияночка" Ангелины Крамер. Финальным аккордом праздника стало награждение "Успех года" по итогам 2018 года. Со сцены были объявлены два победителя среди воспитанников центра культуры "Антарес" - студия эстрадного вокала "Мечта" и спортсменка-дзюдоистка Ярослава Караушева.

Праздник "Эко-лето с АЭС" состоялся, но само лето лишь начинается. Впереди - новые конкурсы, победы и встречи в информационном центре Балаковской АЭС.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 километрах северо-восточнее Балакова Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Контакты

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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