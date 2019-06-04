В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

СК Самарской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ЧП с надувным батутом в Тольятти.

По данным следствия, аттракцион не был правильно закреплен, и порыв ветра опрокинул части конструкции на находившихся внутри детей.

На видео, опубликованном следственным комитетом, видно, как взрослые в панике бегают вокруг аттракциона и помогают детям выбраться из батута.

В результате ЧП два ребенка 2011 и 2013 года рождения получили травмы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.