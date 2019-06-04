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04.06.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе загорелся ангар научного предприятия

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Пожарные больше часа боролись с огнем на территории научно-производственного предприятия в Орджоникидзевском районе Уфы. В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили о локализации пожара и ликвидации открытого горения.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 06.21 по московскому времени. На место выехали силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара.

Выяснилось, что в металлическом ангаре на площади 100 квадратных метров горят емкости с отработанным маслом. В итоге ранг пожара повысили до второго. На месте работали семь единиц техники и 26 человек личного состава ГУ МЧС.

Через час после сообщения пожар локализовали, а в 07.30 ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Сразу после полной ликвидации пожара на месте будет работать дознаватель МЧС России, чтобы установить причины происшествия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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