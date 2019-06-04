В Уфе загорелся ангар научного предприятия

Пожарные больше часа боролись с огнем на территории научно-производственного предприятия в Орджоникидзевском районе Уфы. В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили о локализации пожара и ликвидации открытого горения.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 06.21 по московскому времени. На место выехали силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара.

Выяснилось, что в металлическом ангаре на площади 100 квадратных метров горят емкости с отработанным маслом. В итоге ранг пожара повысили до второго. На месте работали семь единиц техники и 26 человек личного состава ГУ МЧС.

Через час после сообщения пожар локализовали, а в 07.30 ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Сразу после полной ликвидации пожара на месте будет работать дознаватель МЧС России, чтобы установить причины происшествия.