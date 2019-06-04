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04.06.2019 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку гибели рабочего на кузбасской шахте

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В причинах несчастного случая, произошедшего сегодня на шахте "Распадской" в Междуреченске, разбирается прокуратура.

В Кузбассе двое рабочих попали в реанимацию после удара током

Кровля площадью около трех квадратных метров на 320-метровой глубине обрушилась в лаве шахты сегодня около полудня. В результате 35-летний горнорабочий очистного забоя получил травмы, не совместимые с жизнью.

- Для расследования обстоятельств и причин несчастного случая создана комиссия, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц угледобывающего предприятия и органов государственного надзора и контроля. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Между тем, как сообщил "РГ" начальник управления по связям с общественностью ООО "Распадская угольная компания" Алексей Рябов, работы на шахте приостановлены, там создана специальная комиссия. Руководство компании выражает соболезнования семье погибшего.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах
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