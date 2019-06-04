Прокуратура начала проверку гибели рабочего на кузбасской шахте

В причинах несчастного случая, произошедшего сегодня на шахте "Распадской" в Междуреченске, разбирается прокуратура.

Кровля площадью около трех квадратных метров на 320-метровой глубине обрушилась в лаве шахты сегодня около полудня. В результате 35-летний горнорабочий очистного забоя получил травмы, не совместимые с жизнью.

- Для расследования обстоятельств и причин несчастного случая создана комиссия, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц угледобывающего предприятия и органов государственного надзора и контроля. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Между тем, как сообщил "РГ" начальник управления по связям с общественностью ООО "Распадская угольная компания" Алексей Рябов, работы на шахте приостановлены, там создана специальная комиссия. Руководство компании выражает соболезнования семье погибшего.