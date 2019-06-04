Стали известны подробности трагедии на шахте в Кузбассе

Следствие поделилось подробностями трагедии на шахте "Распадская" вблизи Междуреченска Кемеровской области. Там произошло частичное обрушение куска породы, в результате чего погиб один горнорабочий.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СК РФ Надежда Ананьева, погибшему было 35 лет. Опознание погибшего проведут в ближайшее время.

В ведомстве инициировали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Известно, что трагедия произошла в 3-4 секции лавы одного из участков шахты при проведении ремонтных работ. Тело погибшего уже поднято на поверхность.

Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, специалисты изучат должностные инструкции при проведении соответствующих работ на глубине, а также всю документацию, так или иначе относящуюся к произошедшему. По предварительным данным, сейчас работы на шахте продолжаются.