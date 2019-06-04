В Кузбассе двое рабочих попали в реанимацию после удара током

В Кузбассе расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении монтажных работ. Пострадали двое строителей.

Сообщение о том, что на промышленной площадке одной из шахт в Ленинск-Кузнецком районе двое рабочих строительной организации были поражены электрическим током, поступило в экстренные службы региона накануне около девяти часов вечера.

По предварительным данным, монтажник строительных конструкций и монтер пути производили на промплощадке заливку бетона подпорной стенки, расположенной вдоль железнодорожных путей. Рабочие находились в металлической люльке, которая перемещалась вдоль стенки с помощью стрелы автокрана. В какой-то момент стрела задела нависающий электрокабель, повредила его, и рабочие были поражены электрическим током.

- С ожогами 65-ти и 85-ти процентов тела мужчин доставили в реанимационное отделение больницы, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. - Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи приступили к изучению должностных инструкций, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.