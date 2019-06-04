Количество франшиз в РФ растет с каждым годом на 15 процентов. Общий объем рынка оценивается в пять миллиардов долларов. Выделим его основные тенденции.

Прежде всего, потребители все лучше и лучше ориентируются в ценах и акциях, что отчасти обусловлено снижением покупательной способности. Привлечь покупателя становится возможным только посредством акций и скидок.

Все чаще условия франшизы подстраиваются под целевую аудиторию - это вынужденная мера для управляющих компаний. Уменьшается размер стартового капитала, разрабатываются новые форматы под конкретные запросы, новые форматы поддержки партнеров, предоставляются кредиты и рассрочки.

Разработка собственных финансовых инструментов для поддержки партнеров - одно из перспективных направлений во франчайзинге. Мы, например, планируем запускать новую систему для привлечения инвестиций в партнеров. Она заключается в том, что инвестор, вложив деньги в новую точку, будет ежемесячно получать долю от ее прибыли без участия в управлении и бизнес-процессах. Заниматься развитием этого направления станет франчайзи, которого обучает и контролирует управляющая компания.

Следующая тенденция - укрупнение и экспансия. Федеральным сетям легче выживать, чем единичным точкам. Для них предлагаются более выгодные условия по аренде, оптимальные цены на закупки сырья, на размещение рекламных кампаний. В связи с высокой арендной стоимостью мы сейчас пробуем новую стратегию по обеспечению партнеров-франчайзи торговыми площадями. Управляющая компания находит места и предлагает их партнерам.

Кроме того, приобретают все большую популярность коллаборации, различные крупные сети из разных сегментов все чаще предлагают комплексные услуги.

Развитие технологий - повсеместный тренд, захвативший и франчайзинг. Использование ERP-систем (единых систем управления ресурсами компании) - обязательное условие для качественного регулирования взаимоотношений между управляющей компанией и франчайзи. Наиболее высокотехнологичные компании разрабатывают собственные ERP-системы. Ряд компаний используют аналитику BigData, что позволяет участникам рынка прогнозировать окупаемость точки продаж и улучшать бизнес-процессы.

И наконец, очевидным стал ориентир на здоровый образ жизни. Например, в кофейном секторе эта тенденция прослеживается в увеличении спроса на полноценное питание в кофейнях, а также в повышении интереса к безлактозным напиткам.

В целом нужно отметить, что сейчас идет активное формирование структуры рынка франчайзи. Крупные компании усилятся, мелкие франшизы уйдут с рынка.

Информационное поле вокруг ниши разрастается, благодаря этому увеличивается осведомленность общественности о возможностях, которые открывает франшиза. Стремление к стабильности и страх больших потерь по-прежнему будут основным двигателем начинающих предпринимателей открывать бизнес по франшизе. Для новичков франшиза - это возможность попробовать себя в предпринимательстве, не рискуя большими вложениями, работая по готовой бизнес-модели. Благодаря разнообразию сфер можно найти для себя максимально подходящую нишу.