В центре Петербурга закрыли нарколабораторию

В Петербурге на улице 4-й Советской сотрудники полиции обнаружили подпольную лабораторию, где производился амфетамин.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лабораторию организовал 50-летний житель одной из квартир. У него изъято оборудование для изготовления наркотика, химические реактивы, а также несколько пакетов с готовым веществом.

Продажу амфетамина мужчина производил сам, раскладывая закладки. Адреса покупатели узнавали через чат в мессенджере.

Тайник мужчина организовал во дворе собственного дома и для верности сделал его фотографию. Снимок с адресом "закладки" сотрудники полиции нашли в телефоне подозреваемого.

Несмотря на всю очевидность преступления, некоторые вопросы у сотрудников полиции все же остаются. Так, сейчас стражи порядка устанавливают все каналы сбыта наркотика.