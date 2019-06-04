В Финском заливе зафиксирована массовая гибель тюленей

За последние две недели на берегу Финского залива обнаружено 24 мертвых тюленя, сообщила "РГ" руководитель "Фонда друзей балтийской нерпы" Елена Андриевская. Большинство ластоногих найдены в районе Сестрорецка.

По словам Андриевской, тюлени гибнут на Финском заливе каждый год и по разным причинам. Но обычно это происходит в течение всего сезона. Поэтому нынешняя ситуация вызывает у зоозащитницы обеспокоенность.

Андриевская говорит, что вскрытия животных фонд проводить не имеет возможности, а контролирующие органы не всегда успевают инициировать проверку. Поэтому экспертных заключений о гибели тюленей у общественников нет.

По оценкам зоозащитницы, причина может быть в начае промыслового лова. Некоторые компании используют сети, которые травмируют крупных животных. Соответственно, в "Фонде друзей балтийской нерпы" полагают, что тюлени запутываются в сетях и получают смертельные травмы.

Зоозащитники неоднократно предлагали перейти в местах обитания ластоногих на безопасные конструкции сетей.