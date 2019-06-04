В Ненецком округе житель Коми устроил нелегальный плавучий алкошоп

В поселке Оксино Ненецкого автономного округа сотрудники полиции в ходе рейда выявили нелегальный магазин по продаже спиртных напитков, который работал на пришвартованном речном судне.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по НАО, алкошоп на воде устроил ранее судимый житель Республики Коми, который прибыл в Оксино с началом навигации. Он продавал сельчанам спиртное, хотя не имел лицензии на это.

Стражи порядка изъяли из плавучего алкошопа более тысячи литров алкогольных напитков, в том числе почти 700 литров пива.

По факту незаконной торговли проводится проверка. Гостю из Коми грозит штраф или исправительные работы.

Село Оксино расположено на правом берегу реки Печоры в 40 километрах от Нарьян-Мара. Во время навигации этим путем в село завозят грузы из окружного центра и других населенных пунктов НАО.