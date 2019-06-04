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04.06.2019 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ненецком округе житель Коми устроил нелегальный плавучий алкошоп

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий АО)

В поселке Оксино Ненецкого автономного округа сотрудники полиции в ходе рейда выявили нелегальный магазин по продаже спиртных напитков, который работал на пришвартованном речном судне.

Фото: iStock
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Как сообщила пресс-служба УМВД России по НАО, алкошоп на воде устроил ранее судимый житель Республики Коми, который прибыл в Оксино с началом навигации. Он продавал сельчанам спиртное, хотя не имел лицензии на это.

Стражи порядка изъяли из плавучего алкошопа более тысячи литров алкогольных напитков, в том числе почти 700 литров пива.

По факту незаконной торговли проводится проверка. Гостю из Коми грозит штраф или исправительные работы.

Село Оксино расположено на правом берегу реки Печоры в 40 километрах от Нарьян-Мара. Во время навигации этим путем в село завозят грузы из окружного центра и других населенных пунктов НАО.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Ненецкий АО
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