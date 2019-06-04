Военные установят на Неве полторы сотни понтонов

Более 140 понтонов установят на Неве инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО). Это делается в рамках подготовки к фестивалю выпускников "Алые паруса", который состоится в Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня.

Как сообщают в пресс-службе ЗВО, без малого полторы сотни понтонов будет спущены на гладь Невы возле Петропавловской крепости и соединены в единую платформу. С этой площадки будет дан праздничный салют.

Минувшей ночью военные инженеры навели первые пятнадцать понтонов. Работы будут продолжаться по ночам, чтобы не мешать движению в центре города. Воинские колонны будут доставлять понтоны к набережной возле Петропавловки в сопровождении военной автомобильной инспекции. Установку понтонов планируется полностью завершить через полторы недели, к 15 июня.