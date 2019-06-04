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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вакансии переезжают в мегаполисы

За год в Ростовской области численность населения сократилась на 18 тысяч
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 119(7877)
По данным Ростовстата, численность населения области к началу 2019 года составила 4 миллиона 202,3 тысячи человек. За год она сократилась на 18,1 тысячи. Причем все меньше народу остается в селах: если в городах население сократилось на 7,7 тысячи человек, то в деревнях - на 10,4 тысячи. Подобная ситуация и в Волгоградской области, которая потеряла за год 13,7 тысячи человек. Эксперты Ростовстата считают основной причиной сокращения естественную убыль населения, то есть разницу между числом умерших и родившихся. В 2018 году она составила 15,7 тысячи человек. Ситуация усугубилась миграционным оттоком.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"В 2018 году сокращение численности населения области за счет мигрантов составило 2,4 тысячи человек, в то время как в 2017 году в области отмечался миграционный прирост населения на 1,9 тысячи человек", - сообщают специалисты.

Фото: iStock
Работникам будут гарантированы выплаты при увольнении

В региональном минэкономики считают, что изменение численности населения, конечно же, оказывает влияние на экономику, однако это влияние не является линейной зависимостью. Специалисты ссылаются на другие определяющие цифры - количество занятых на производстве.

- Среднегодовая численность занятых в экономике с 2013 по 2017 год в области увеличилась с 1913,6 до 1958,1 тысячи человек. Таким образом, на фоне снижения численности населения области, занятых в экономике становится больше, - говорит и. о. министра экономического развития области Роман Шеховцов.

Чтобы увеличить число занятых, в Ростовской области пытаются привлечь инвесторов, открывающих новые предприятия, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. В 2018 году оказано содействие 1997 соотечественникам в переселении в Ростовскую область на постоянное место жительства.

- Уменьшение численности населения - это естественный процесс, - считает заведующий кафедрой социологии, истории и политологии Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета, доктор социологических наук, профессор Андрей Рачипа.

Фото: Сергей Куксин
Россияне предпочитают работать в сфере услуг, а не в промышленности

Но очевидно, что население сейчас уменьшается из-за масштабного сокращения работников фактически по всей области. По мнению эксперта, вакансий с достойной зарплатой крайне мало. Все серьезные предприятия активно выводят в головные офисы в мегаполисах высокооплачиваемые должности, прежде всего управленческие и аналитические, что вполне позволяет цифровизация и внедрение информационных технологий. В провинции в итоге остаются только низкооплачиваемые должности, не требующие высокой квалификации. В результате мало-мальски амбициозные люди бегут в мегаполисы, и население из регионов вымывается.

Поэтому, считает эксперт, основная причина убыли населения все же экономическая. По его мнению, сегодня крайне необходима поддержка экономики средних и малых городов, откуда уходит человеческий капитал и исчезают предприятия, способные дать людям достойную работу.

- Нет производства - нет и фундамента экономики данных поселений. И если государство не поможет им, ситуация будет стремительно ухудшаться, особенно в малых и средних городах области, - добавляет Рачипа.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область
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