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04.06.2019 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В центральной части города Армавира сегодня днем столкнулись маршрутное такси и ВАЗ-2110. От удара микроавтобус с пассажирами перевернулся, пострадали четыре человека.

В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек

- Авария произошла около 12.00 дня. Водитель "Газели" двигался по улице Свердлова и на перекрестке с улицей Розы Люксембург не уступил дорогу ВАЗ-2110. В результате ДТП травмы получили четыре человека - трем женщинам назначили амбулаторное лечение, мужчину госпитализировали, - рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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