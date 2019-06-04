На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира

В центральной части города Армавира сегодня днем столкнулись маршрутное такси и ВАЗ-2110. От удара микроавтобус с пассажирами перевернулся, пострадали четыре человека.

- Авария произошла около 12.00 дня. Водитель "Газели" двигался по улице Свердлова и на перекрестке с улицей Розы Люксембург не уступил дорогу ВАЗ-2110. В результате ДТП травмы получили четыре человека - трем женщинам назначили амбулаторное лечение, мужчину госпитализировали, - рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.