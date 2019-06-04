В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата

В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, подозреваемый также обвиняется в сексуальном насилии в отношении жительницы Ростова-на-Дону. Оба преступления были совершены первого июня в квартире по переулку Суздальский в донской столице.

Как установило следствие, подозреваемый поссорился с 38-летним Михаилом Баклановым, с которым был знаком, и выстрелил ему в голову из травматического пистолета, после чего нанес жертве множество ножевых ударов. Впоследствии убийца совершил еще одно тяжкое преступление сексуального характера в отношении 31-летней женщины.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.