В Челябинске нашли хулигана, открывшего огонь с балкона

Полиция установила личность мужчины, который открыл огонь из пневматики с балкона своей квартиры в микрорайоне "Парковый". Потерпевших от его действий просят обратиться в отделение по месту жительства, сообщили во вторник в городском УМВД.

- Сообщение о стрельбе во дворе дома на Краснопольском проспекте поступило в отдел полиции "Курчатовский" 2 июня, - сообщили в пресс-службе городской полиции. - Участковые провели поквартирный обход дома, из которого предположительно производились выстрелы и установили личность стрелка. Им оказался 24-летний житель квартиры на восьмом этаже, который пояснил, что стрелял из пневматического пистолета с балкона, но причинить вред кому-либо не хотел.

Пневматический пистолет изъят, решается вопрос о квалификации действий "стрелка".

Всех, пострадавших от его действий просят обратиться в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский" УМВД России по городу Челябинску либо в участковый пункт полиции по адресу Скульптора Головницкого, 32.