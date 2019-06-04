Зачем твой дивный карандаш рисует мой арапский профиль?

Николай Предеин живет в Екатеринбурге. Его дарование - как раздвоившийся ствол могучего дерева. Предеин столь же своеобразный и сильный поэт, сколь и замечательный художник и скульптор. Его стихи графичны, а графика поэтична.

Хотя с первого взгляда все это кажется странным.

Чтобы понять творчество Предеина, нужен запас внутренней тишины. Слово в его стихах напоминает каплю, летящую с крыши в утро первой робкой оттепели, - когда еще нет капели, она созревает, наливается и только потом с большим достоинством падает. Зато линии его рисунков напоминают стремительный и своенравный путь дождевой капли по запылившемуся оконному стеклу...

- Как-то летом я обмакнул прутик в воду и стал что-то рисовать на ржавой бочке, стоявшей у нас во дворе, и там появлялись темные линии, которые меня завораживали. Это были прямо модильяневские линии. И эту удивительную пластику линии давал всего лишь тонкий березовый прутик. Даже если рука бездарная, прутик выведет линии с хорошей графической артикуляцией. С тех пор люблю рисовать палочкой.

- И что вы нарисовали тогда на бочке?

- Профиль Пушкина. Он будто сам собой появился.

- Он у вас такой ранимый, почти бесплотный, ангельский. Неизбывно трагичный.

- Ну, потому что поэт.

был невольным монплезиром

в два окошка кабинет.

после парок и кумиров

няня вынесла обед.



и опять - работы время.

море - лист, перо - весло.

одиночество не бремя,

если пишется светло.



после выйдет на крылечко,

будто северный Овидий.

смотрит вдаль, как будто в вечность,

но пока её не видит.

Анна Керн - такая штучка,

но не в этом дело.

дело в том, какая Муза

рядом пролетела!

выпьет Пушкин кружку, две ли,

в том ли дело, всё равно,

за столом или в постеле

Пушкин сам себе вино.

вот сидит усталый Пушкин,

полумрак, свечу пора

зажигать, наполнить кружку -

так работалось с утра,

что и выпить невозбранно;

ай да сукин сын, ура!..



входит няня: ты не пьян ли,

Александр Сергеич, ангел,

Саша, ужинать пора!

как над Соротью над речкой

пролетали утки.

знать не знали, что на них

смотрит гений Пушкин,



он и сам не знал, что будет.

Сороть - тихая река.

"Годунов" ещё не писан.

(мы-то знаем, что - пока).

как у Пушкина свеча

на столе горела.

они с Пушкиным вдвоём

знали своё дело.

Муза к Пушкину летала,

вдохновенье прочила.

И на стол перо роняла,

ей самой заточено.

Пушкин вызвал тишину на дуэль.

даже стихла под окошком метель.

восемь строф он написал, что немало.

тишина-таки дуэль проиграла.

Пушкин девицу приметил

и влюбился горячо!

что потом, то знает ночка,

да за печкою сверчок...

Пушкин знал, что царь - царём,

а поэт - поэтом,

и о чём бы ни писал,

он писал об этом

Пушкин с вечера как сел,

так не спал всю ночку.

чем черней черновики,

тем светлее строчки.

Чёрной речки чёрный снег,

белый снег на ветках.

вот поэт, а вот - подлец!

потому и меткий

Пушкин трубку раскурил -

свечку дым окутал.

вдруг подумал: это ж я

в петербургской мути...

"Пушкин, как ты? Дождь да слякоть

превратили дом в тюрьму!"

"Третий день пишу. А осень

я в соавторы возьму".

Пушкин - птице,

там, на ветке:

"спой мне! что ж ты не поёшь?"



"не поётся.

а заставишь,

сам же знаешь, будет - ложь..."

Пушкин по лесу идёт,

не слышна кукушка.

слава Богу, что молчит,

вдруг подумал Пушкин.