Румас и Рапота обсудили план действий по интеграции в Союзном государстве

Подготовка программы дальнейших действий по интеграции в Союзном государстве внесена в повестку дня встречи премьер-министра РБ Сергей Румаса и государственного секретаря СГ Григория Рапоты.

Текст окончательного документа, сообщает БЕЛТА, планируется подготовить к 21 июня. Договоренность об этом, как уже сообщал "СОЮЗ", была достигнута по итогам прошедших в мае переговоров белорусского главы кабинета министров с его к российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Кстати, агентство уточняет, что такую задачу в казахстанской столице на полях саммита Евразийского экономического союза перед главами правительств поставили и президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Уже после того, как обе стороны найдут точки соприкосновения по всем вопросам, президенты условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.

К 21 июня, подчеркнул Румас, "мы должны иметь согласованную обновленную программу действий". Группы работают, ежедневно, добавил премьер РБ, он заслушивает их отчеты. "И для себя поставил задачу, чтобы к разговору с Дмитрием Анатольевичем мы на 90 процентов согласовали позиции", - резюмировал премьер Беларуси.

Кроме того, Сергей Румас и Григорий Рапота обсудили в Минске программу предстоящего союзного Совмина и другие вопросы.