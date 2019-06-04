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Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров

Новости
    04.06.2019, 14:38
Текст:   Олег Усков

Наиболее высоко оценённый сериал в истории ТВ, околоисторическую драму канала HBO "Чернобыль", ударили по больному - по теме дискриминации цветных актеров. Говорят, опять в индустрии притеснили нацменьшинства.

Фото: kinopoisk.ru
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"Что за бред?!" - воскликнет обеспокоенный и недоумевающий зритель, помятуя, что сюжет мрачнейшего шоу разворачивается в СССР в 1986 году. "Пфф!" - ответят ему поборники расового равенства во всём.

Ну и, понятно, шутка с шахтерами из четвертой серии здесь, что называется, не прокатит - тема-то крепко больная (во всех смыслах).

Претензии, вызвавшие широкий резонанс, прозвучали в Twitter некой британской деятельницы искусств, сценаристки и актрисы Карлы Мэри Свит. Которая пояснила: в целом она понимает, конечно, что "на самом деле" все действующие лица тех трагических событий были белыми.

"Но они наверняка говорили с украинским акцентом. А актеры в кадре говорят с британским", - проницательно отмечает женщина. Умозаключая, что если зрители сериала легко закрывают глаза на этот момент, "игнорируя достоверность", то почему было б не взять на некоторые роли чернокожих актеров?

В итоге, по мнению разочарованной Свит, отсутствие в "Чернобыле" чернокожих - очередной выпад и попытка сделать вид, что их "не существует".  

После развернувшейся в Сети истерии и гвалта обрушившихся насмешек и издевательств Свит ограничила доступ к своим записям, но, как известно, все, что попало в интернет, в нем останется навечно. Ряд пользователей тут же предусмотрительно сделали скриншоты твита сценаристки - "а то ведь никто не поверит, что кто-то мог написать такую глупость".

Финальная, пятая серия "Чернобыля" вышла в ночь на вторник, получив на IMDb эпичный рейтинг 9.9.

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