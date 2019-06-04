Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров

Наиболее высоко оценённый сериал в истории ТВ, околоисторическую драму канала HBO "Чернобыль", ударили по больному - по теме дискриминации цветных актеров. Говорят, опять в индустрии притеснили нацменьшинства.

"Что за бред?!" - воскликнет обеспокоенный и недоумевающий зритель, помятуя, что сюжет мрачнейшего шоу разворачивается в СССР в 1986 году. "Пфф!" - ответят ему поборники расового равенства во всём.

Ну и, понятно, шутка с шахтерами из четвертой серии здесь, что называется, не прокатит - тема-то крепко больная (во всех смыслах).

Претензии, вызвавшие широкий резонанс, прозвучали в Twitter некой британской деятельницы искусств, сценаристки и актрисы Карлы Мэри Свит. Которая пояснила: в целом она понимает, конечно, что "на самом деле" все действующие лица тех трагических событий были белыми.

"Но они наверняка говорили с украинским акцентом. А актеры в кадре говорят с британским", - проницательно отмечает женщина. Умозаключая, что если зрители сериала легко закрывают глаза на этот момент, "игнорируя достоверность", то почему было б не взять на некоторые роли чернокожих актеров?

В итоге, по мнению разочарованной Свит, отсутствие в "Чернобыле" чернокожих - очередной выпад и попытка сделать вид, что их "не существует".

İngiliz senaryo yazarı Karla Marie Sweet, IMDB’nin tarihindeki en yüksek puan alan TV dizisi Çernobil’de tek bir siyahi oyuncunun olmamasına tepki gösterdi.

1986 yılında SSCB'de siyahi pic.twitter.com/7gYBWrqq60 — Kapalı Sinema (@kapalisinema) 3 июня 2019 г.

После развернувшейся в Сети истерии и гвалта обрушившихся насмешек и издевательств Свит ограничила доступ к своим записям, но, как известно, все, что попало в интернет, в нем останется навечно. Ряд пользователей тут же предусмотрительно сделали скриншоты твита сценаристки - "а то ведь никто не поверит, что кто-то мог написать такую глупость".

Karla Marie Sweet, scenaristkinja iz UK zali se sto u Cernobil seriji nema crnaca. I sada Bosanci su glupi jel? pic.twitter.com/UZF8VZw4Z1 — Ismar Osmanovic (@ismarosmanovic) 3 июня 2019 г.

Финальная, пятая серия "Чернобыля" вышла в ночь на вторник, получив на IMDb эпичный рейтинг 9.9.