Сильвестр Сталлоне упрекнул премьера Болгарии в незнании английского

Американский киноактер Сильвестр Сталлоне принял приглашение от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и попил кофе в его личном кабинете. Визит голливудской звезды в Софию вызван желанием снять здесь некоторые сцены для своего нового фильма "Рэмбо V: Последняя кровь".

Встреча, проходившая в здании правительства, транслировалась онлайн на странице Борисова в Facebook. "Одиннадцать лет прошло с нашей предыдущей встречи, а ты по-прежнему Рэмбо", - пошутил болгарский премьер и спросил, нравится ли тому в стране. Сталлоне в ироничной манере упрекнул политика, напомнив, что ранее тот обещал ему говорить по-английски. На вопрос же ответил положительно и выразил свое восхищение местными строителями. По словам актера, то, на что в США уходит два месяца, в Болгарии возводят за две недели.

Из минусов звезда выделил лишь холодные зимы, которые ему как жителю солнечной Калифорнии переносить нелегко.

Напомним, что выход новой ленты о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо ожидается в сентябре.