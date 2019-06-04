Террористы получили новые украинские гранатометы раньше ВСУ

Украинские гранатометы УАГ-40 попали в Нигерию через Беларусь в 2015 году. Случилось это еще до окончания государственных испытаний.

Об этом сообщает блогер Диана Михайлова. Отмечается, что в Беларусь груз проследовал наземным транспортом. Его экспортировала государственная компания "Укрспецэкспорт" для предприятия "Белвнешпромсервис". Всего было отправлено 18 гранатометов.

Сначала их использовали военнослужащие Нигерийской национальной армии. Но спустя какое-то время они появились у радикальных боевиков - они захватили их в качестве трофеев. И это при том, что на вооружение ВСУ новые гранатометы приняли только в 2017-м.

Автоматический гранатомет УАГ-40 имеет калибр 40х53 миллиметра. Его длина - 960 миллиметров. Темп стрельбы - 400 выстрелов в минуту, прицельная дальность - 1500 метров, максимальная дальность выстрела - 2200 метров. Масса без боеприпасов и станка - 17 килограммов.