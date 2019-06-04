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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Урожайный год" для китайско-российской дружбы

Председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня прибудет в Россию с государственным визитом и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Обе стороны неоднократно заявляли, что двусторонние отношения находятся на наилучшем этапе развития в истории двух держав. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в этот важный исторический момент откроет новую эру развития китайско-российских отношений на более высоком уровне.
Отношения двух стран достигли небывалых высот сотрудничества. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Отношения двух стран достигли небывалых высот сотрудничества. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Отношения двух стран достигли небывалых высот сотрудничества. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Главы Китая и России встречались более 20 раз за последние пять лет, установили тесные рабочие отношения и глубокую личную дружбу. Дипломатия глав государств стала одной из наиболее заметных черт зрелого и стабильного развития китайско-российских отношений. В апреле этого года президент России Владимир Путин принял участие во втором саммите международного сотрудничества "Один пояс и один путь", проходящем в Пекине. Менее чем через два месяца председатель КНР Си Цзиньпин отправится в Россию для участия в ПМЭФ. Работа на высшем уровне и стратегическое руководство глав государств по развитию китайско-российских отношений стало образцом дипломатии, демонстрирует своеобразие, важность и высокий уровень двустороннего взаимодействия. Директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей Лузянин отметил, что участие председателя КНР Си Цзиньпина в Петербургском международном экономическом форуме "существенно улучшит статус форума".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
"Это Китай": стартовал второй сезон

На фоне глубоких и сложных изменений международной ситуации, Китай и Россия всегда уважают пути развития друг друга, не вмешиваются во внутренние дела, твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов и основных проблем обеих сторон. Это важная причина устойчивого и стабильного продвижения китайско-российских отношений. В настоящее время обе страны превращают политические преимущества в практические достижения, проводят всестороннее, углубленное и взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах. В 2018 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией превысил исторический рубеж в 100 миллиардов долларов США. Президент России подчеркнул, что эти данные имеют важное значение - объем двусторонней торговли отражает нынешнее положение развития отношений и является результатом взаимного доверия и совершенствования.

По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией китайско-российское прагматическое сотрудничество отмечает "урожайный год". Неделю назад было успешно завершено строительство первого автомобильного моста на границе между двумя странами, и в скором времени будет завершено строительство первого железнодорожного мостового перехода. Газопровод китайско-российской восточной линии будет сдан в эксплуатацию в течение года. Кроме того, сотрудничество в областях энергетики, строительства инфраструктуры, высоких технологий, электронной торговли, сельского хозяйства, развития Арктики и региональное взаимодействие также проявляют яркие черты. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, инвестиции Китая в Россию имеют большой потенциал.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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В последние годы, подвергаясь санкциям со стороны Запада, Россия говорит о справедливой конкуренции и возражает против протекционизма через такие платформы, как Петербургский международный экономический форум. Китайская сторона на протяжении многих лет направляет делегации высокого уровня для участия в этом мероприятии и демонстрирует международному сообществу четкие позиции неуклонного продолжения открытости, твердого поддерживания открытой и многосторонней торговой системы и возражения против унилатерализма и протекционизма. На фоне подъема последних, серьезных угроз международной системы и международного порядка Китай и Россия совместно защищают мир, стабильность и справедливость на планете. Стоят на новом историческом старте, китайско-российское всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, несомненно, принесет большие плоды на благо народов двух стран, и новые надежды на мировое развитие.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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