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04.06.2019,  
14:13
Текст:  Антон Валагин

Установку "острова" на авианосец показали на видео

ВМС США опубликовали видео установки надстройки на атомный авианосец John F. Cennedy. Операция прошла на верфи в Ньюпорт Ньюс, Виргиния.

- Цифровые технологии позволили с точностью до миллиметра определить место, куда мощный кран опустил огромную стальную конструкцию, - рассказали на верфи.

Фото: Wikipedia/Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)
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Длина надстройки 22 метра, ширина - 10, высота - 27,5 метра, пишет "Популярная механика". "Остров" бронирован, в нем в несколько ярусов расположены корабельный мостик, системы связи и мониторинга работы корабельных систем, диспетческая взлета и посади, а также Pri-Fly - центр управления полетами, контролирующий воздушную обстановку в радиусе восьми километров от авианосца.

Установка надстройки означает, что авианосец готов примерно на 90 процентов. Операцию приурочили к дню рождения 35 президента США Джона Ф. Кеннеди, в честь которого назван корабль.

USS John F. Cennedy (CVN-79) - второй атомный авианосец типа Gerald R. Ford. Корабли этого проекта сменят в ВМС США авианосцы типа Nimitz. Расчетная стоимость постройки корабля 11,3 миллиарда долларов, спуск на воду запланирован на 2019 год.

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