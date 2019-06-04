4 июня стало известно, что расчет Воздушно-космических сил России запустил с казахстанского полигона Сары-Шаган новую противоракету шахтного базирования. Видеокадры этих испытаний Минобороны России разместило на своем аккаунте в YouTube.

Одновременно в ведомстве процитировали заместителя командира соединения противоракетной обороны Владимира Сергиенко, который сообщил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Тип боеприпаса и какие-то его характеристики офицер называть не стал: все, что касается системы ПРО, в армии держится под секретом. Однако можно предположить, что на казахстанском полигоне было испытано изделие ПРС-1М. В прошлом году наши военные тестировали его семь раз, последний - в декабре. В нынешнем году это был первый запуск новой противоракеты. Как утверждают эксперты, летно-конструкторские испытания считаются завершенными после десяти успешных пусков. И лишь затем изделие рекомендуют принять на вооружение.

Известно, что опытный боеприпас предназначается для ПРО Москвы и выполнения задач в интересах двух национальных систем - предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. По некоторым данным, новая противоракета придет на смену стоящим сейчас на боевом дежурстве в рамках прикрывающей столицу системы ПРО А-135.

Вполне возможно, что речь идет об изделии, известном на Западе под индексом 53Т6М (Gazelle по классификации НАТО). Сообщалось, что эта противоракета оснащена новым двигателем и современной бортовой радиоэлектронной аппаратурой. Ее силовая установка обеспечивает огромную скорость и высоту полета, а высокотехнологичная "начинка" гарантирует перехват любых воздушных целей.

По данным из открытых источников, скорость этой противоракеты превышает 5,5 километра в секунду. А еще она выдерживает перегрузки до 200 g, что обеспечивает высокую работоспособность ее аппаратуры.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом "РГ" так охарактеризовал опытное оружие: "Фактически это новая противоракета, ее будут выпускать предприятия концерна ВКО "Алмаз-Антей". Она обладает большими возможностями по скорости перехвата целей, лучшими точностными характеристиками, а потому серьезно укрепит безопасность российской столицы от ударов баллистических ракет потенциального противника".